L'Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige

Attention, terrain glissant. L’Italie joue gros, très gros, très très gros ce mardi. La Nazionale affronte la Bosnie-Herzégovine à 20h45. Si une place dans le groupe du Canada, du Qatar et de la Suisse est en jeu pour cet été, les Italiens doivent surtout éviter de regarder un troisième Mondial d’affilé à la télé.

C’est la Bosneige

Alors la délégation italienne a décidé de mettre toutes les chances de son côté, quitte à changer son plan de route. Le départ des joueurs vers le petit stade de Zenica a été décalé de dimanche à lundi à cause de la météo . Gennaro Gattuso a donc programmé l’entraînement à Coverciano, le Clairfontaine italien, et non en Bosnie, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport . Entre la neige et la joie de voir affronter la Bosnie, l’avant-match est déjà bouillant. Clément Turpin arbitrera la rencontre.…

UL pour SOFOOT.com