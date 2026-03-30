 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 00:09

L'Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige

L'Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige

Attention, terrain glissant. L’Italie joue gros, très gros, très très gros ce mardi. La Nazionale affronte la Bosnie-Herzégovine à 20h45. Si une place dans le groupe du Canada, du Qatar et de la Suisse est en jeu pour cet été, les Italiens doivent surtout éviter de regarder un troisième Mondial d’affilé à la télé.

C’est la Bosneige

Alors la délégation italienne a décidé de mettre toutes les chances de son côté, quitte à changer son plan de route. Le départ des joueurs vers le petit stade de Zenica a été décalé de dimanche à lundi à cause de la météo . Gennaro Gattuso a donc programmé l’entraînement à Coverciano, le Clairfontaine italien, et non en Bosnie, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport . Entre la neige et la joie de voir affronter la Bosnie, l’avant-match est déjà bouillant. Clément Turpin arbitrera la rencontre.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank