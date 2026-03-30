Décès d'Emiliano Sala: Cardiff City et le FC Nantes fixés lundi sur leur contentieux financier

Portrait géant de l'Argentin Emiliano Sala, décédé dans un accident d'avion, ici le 8 février 2019 au stade Beauvoir de Nantes ( AFP / LOIC VENANCE )

Cardiff City dénonce des "négligences", le FC Nantes un "acharnement judiciaire". Le tribunal de commerce de Nantes doit rendre lundi sa décision sur le contentieux financier qui oppose les deux clubs, sept ans après la mort d'Emiliano Sala dans un accident d'avion.

Le joueur argentin, âgé de 28 ans, a péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche en janvier 2019 alors qu'il rejoignait Cardiff City, où il venait d'être transféré en provenance du FC Nantes. Il n'avait pas eu le temps de jouer avec son nouveau club.

Le Cardiff City Football Club (CCFC) a saisi le tribunal de commerce de Nantes en 2023 pour réclamer réparation au titre des pertes de revenus et autres préjudices subis par le club en raison du décès du joueur.

Le tribunal de commerce de Nantes, après avoir entendu début décembre les plaidoiries des deux clubs, devrait rendre sa décision en début d'après-midi.

Cardiff City défend que le FC Nantes était, via l'agent Willie McKay, impliqué dans l'organisation du vol privé à bord duquel le footballeur avait pris place et que si le transfert était effectif au moment de l'accident selon le Tribunal arbitral du sport (TAS), c'est l'organisation de ce vol qui est en cause.

Willie McKay "ne pouvait pas ignorer l'illégalité du vol", a affirmé devant le tribunal l'avocat de Cardiff City, Me Olivier Loizon.

Selon lui, Willie McKay a fait preuve de "légèreté" et de "négligence". "Quelle que soit la cause finale de l'accident, (Emiliano Sala) n'aurait pas dû être dans le vol", appuyait-il.

De leur côté, les avocats du FC Nantes ont rappelé que seul David Henderson, organisateur du vol, avait été condamné par la justice au Royaume-Uni pour avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié et transporté un passager sans autorisation valide.

- Plusieurs procédures -

Par ailleurs, l'agent mandaté par le FC Nantes dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala était Mark McKay, fils de Willie McKay, a souligné Me Jérôme Marsaudon. Willie McKay "ne faisait qu'aider son fils, vu sa grande expérience", pour l'avocat du FC Nantes.

"Rien dans ce dossier" ne justifie, d'après lui, "que la responsabilité du FC Nantes soit engagée".

Les conseils du club nantais ont dénoncé à l'audience l'"acharnement judiciaire" de Cardiff City et l'accusent d'avoir "instrumentalisé" le décès d'Emiliano Sala.

Après une analyse menée par un expert mandaté par Cardiff City, le club gallois avait chiffré son préjudice à plus de 120 millions d'euros. L'expert financier entendu par le tribunal de commerce a expliqué avoir notamment pris en compte dans sa méthode de calcul le passage de Cardiff de la Premier League à la 2e division du championnat anglais (Championship).

Les avocats du FC Nantes ont balayé face au tribunal des chiffres "fantasmagoriques".

Ils demandent un million d'euros à Cardiff City au titre du préjudice moral.

Dans une autre procédure liée au contentieux entre les deux clubs, le TAS a estimé en 2022 que le transfert du joueur était bien finalisé au moment de sa mort.

En 2023, le tribunal du football de la Fédération internationale (Fifa) avait ordonné à Cardiff de régler au FC Nantes le solde du transfert du joueur argentin, soit à l'époque un peu plus de 11 millions d'euros sur un total de 17 millions.