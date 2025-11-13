L'Italie peut encore croire au miracle
Moldavie 0-2 Italie
Buts : Mancini (88 e ) et Esposito (90 e +2)
9-0.…
TB pour SOFOOT.com
La journée de ce jeudi marquait les dix ans des terribles attentats qui ont frappé Paris, le 13 novembre 2015. Parmi les nombreux hommages rendus aux 132 victimes, celui de Jesse Hughes a marqué les esprits. Le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, qui se produisait ...
Reçus sept sur sept. Sept matchs, autant de victoires et pas le moindre but encaissé : c'est peu dire que ces qualifications sont une promenade de santé pour l'Angleterre de Thomas Tuchel . Face à la Serbie à Wembley, les Three Lions n'ont guère forcé, rapidement ...
Les Bleus verront l'Amérique. Portée par sa superstar Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et héros du match, l'équipe de France a réussi sa mission et a brillamment décroché son billet pour le Mondial-2026 en écrasant l'Ukraine (4-0), jeudi au Parc des Princes. Les ...
Irlande 2-0 Portugal Buts : Parrott (17 e et 45 e +1) Expulsion : Ronaldo (61 e ) … TB pour SOFOOT.com
