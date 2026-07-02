L'Italie connaît son taux de chômage de le plus bas de l'histoire, une victoire en trompe-l'œil

Ces performances sont notamment liées à la croissance du nombre d'inactifs.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Pour la première fois depuis la collecte de statistiques, l'Italie a enregistré un taux de chômage de seulement 5% au mois de mai (-1,5 point sur un an), selon une première estimation publiée jeudi 2 juillet par l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Italie améliore ainsi son record (depuis le début des nouvelles statistiques en 2004) du mois d'avril, où le taux de chômage était descendu à 5,1%. Avec 399.000 chômeurs en moins sur un an, l'Italie confirme sa place en dessous de la moyenne européenne (5,9% en mai). La baisse du nombre de chômeurs concerne davantage les femmes que les hommes.

Les chômeurs sont définis comme les personnes sans emploi âgées de 15 à 74 ans qui ont effectué au moins une démarche active de recherche de travail au cours des quatre semaines précédentes.

Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) atteint aussi un record à la baisse en mai , à 15,1% (-7,3 points sur un an).

Croissance de nombre d'inactifs

Mais ces performances sont aussi liées à la croissance du nombre d'inactifs (personnes qui ne cherchent plus d'emploi depuis plus d'un mois, y compris les étudiants, retraités, hommes ou femmes au foyer), une des faiblesses structurelles de la Botte.

Le taux d'inactivité a grimpé de 0,6 point sur un an en mai pour atteindre 33,6% de la population. Elle concerne 24,9% des hommes et 42,5% des femmes. L'inactivité a notamment progressé chez les jeunes de 15-24 ans (+4,4% sur un an), augmentant les cohortes de ceux qui ne travaillent et n'étudient pas. L'inactivité progresse aussi chez les 25-49 ans et ne recule que chez les plus de 50 ans.

L'Italie est de plus en plus confrontée au vieillissement de sa population et à la diminution de sa main-d'œuvre. Elle souffre aussi d'une faible productivité qui freine son économie, dans un contexte de croissance faible.

Un rapport préliminaire du Fonds monétaire international (FMI) a encouragé fin mai le gouvernement italien à "combler les écarts persistants de participation au marché du travail, en particulier pour les femmes et les jeunes, ainsi que dans les zones géographiques en retard", notamment dans le sud du pays.