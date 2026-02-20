 Aller au contenu principal
L’Irlande jouera finalement ses matchs face à Israël
information fournie par So Foot 20/02/2026 à 14:58

Malgré une demande populaire de boycott du match , Irlande-Israël aura bien lieu. La FAI (Fédération irlandaise de football) a annoncé que l’équipe jouera ses matchs face à Israël en Ligue des nations. Une disqualification potentielle en cas de refus de disputer ces rencontres en est la principale cause .

En novembre, la FAI avait voté pour soumettre une motion à l’UEFA afin d’interdire à Israël la participation de ses équipes aux compétitions européennes. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise et les équipes israéliennes ne sont pas sanctionnées par l’UEFA . Dans ce groupe avec l’Autriche et le Kosovo, les Bleus et Blancs joueront leurs matchs à domicile en Hongrie. En octobre, l’entraîneur des Boys in Green Heimir Hallgrimsson avait déclaré, en son nom et non pas celui de sa fédération, qu’il ne comprenait pas la différence de traitement entre la Russie, sanctionnée par l’UEFA, et Israël.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
