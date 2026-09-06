L'Iran promet des ripostes "plus douloureuses" aux Etats-Unis

Les Etats-Unis doivent prendre conscience "avant qu'il ne soit trop tard" que les règles du jeu ont changé avec l'Iran, a déclaré dimanche le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, après des frappes américaines contre plusieurs pétroliers iraniens dans le Golfe.

"A partir de maintenant, toute attaque contre les intérêts et la sécurité de l'Iran sera suivie d'une riposte plus rapide, plus forte et plus douloureuse", a dit Mohammad Baqer Qalibaf sur la messagerie Telegram.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey)