L'Iran prévoit de définir une nouvelle zone réglementée dans le Golfe dans les prochains jours

par Yasmine Ghania et Hatem Maher

L'Iran a déclaré lundi qu'il allait annoncer dans les prochains jours la création d'une nouvelle zone réglementée dans le Golfe, ajoutant qu'il publiera également les cartes d'un nouveau couloir de navigation traversant le détroit d'Ormuz, axe essentiel du transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Ce dernier est fermé de facto depuis que les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février, ce qui s'est traduit par une envolée des cours du pétrole, flambée qui provoque à son tour des tensions inflationnistes à travers le monde.

La nouvelle zone d'accès restreint évoquée par Téhéran s'étendra à partir du point où commence le blocus américain contre l'Iran et s'étendra dans certaines zones du Golfe, a déclaré dimanche Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, lors d'une interview accordée à la télévision d'État.

Ce dernier n'est guère entré dans le détails de ce projet mais il a précisé que tout navire pénétrant dans cette nouvelle zone serait inscrit sur une liste de sanctions.

"Les cartes d'un nouveau couloir international situé dans les eaux iraniennes et omanaises, dont la gestion sera assurée par l'Iran, ont fait l'objet d'un accord et devraient être signées dans les prochains jours", a ajouté Mohsen Rezaei au sujet du nouveau corridor dans le détroit d'Ormuz.

Le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, entré dans son septième mois, a regagné en intensité ces derniers jours après un mois d'août essentiellement marqué par un calme relatif.

Les Etats-Unis ont ainsi bombardé samedi trois pétroliers iraniens, a dit le commandement central de l'armée américaine, l'une de ces frappes ayant eu lieu près de l'île de Kharg, principale plate-forme iranienne d'exportation de brut.

Ces frappes ont été menées à la suite de tirs de missiles balistiques du Corps des gardiens de révolution islamique (CGRI)contre deux bâtiments de l'US Navy, a précisé le CentCom.

NOUVELLE FLAMBÉE DES COURS DU PÉTROLE

Sur les 10 derniers jours, seule une moyenne 10 navires de transport a emprunté chaque jour le détroit d'Ormuz, un plus bas depuis le mois de mai.

Avant le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël, entre 130 et 140 navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième du transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Un accord de cessez-le-feu préliminaire conclu en juin entre les belligérants avait permis une légère reprise de ce trafic mais Washington et Téhéran se sont mutuellement accusés dès le mois de juillet de non-respect de cet accord, devenu caduc de fait.

Depuis deux mois, très peu de progrès ont été réalisés dans les efforts diplomatiques visant à remettre le processus de paix sur les rails.

Après avoir bondi de près de 8% avec la reprise des échanges de tirs entre les Etats-Unis et l'Iran, le Brent LCOc1 poursuit sa hausse lundi, progressant de 0,8% vers 07h30 GMT à plus de 97 dollars le baril.

En plus de la reprise de frappes mutuelles, la fin de l'été est également marquée par la volonté des Etats-Unis d'intensifier la pression économique sur l'Iran, Washington ayant l'intention d'annoncer de nouvelles sanctions chaque semaine.

L'Iran a assuré qu'il allait redoubler d'efforts pour faire face aux problèmes causés par les sanctions américaines.

Cependant la campagne américaine visant à étrangler l'économie iranienne en bloquant ses exportations de pétrole devient de plus en plus difficile à supporter, ont déclaré trois sources iraniennes de haut rang.

(Bureau de Dubaï, version française Benoit Van Overstraeten)