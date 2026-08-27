L'Iran pose des conditions à la réouverture du détroit d'Ormuz, selon Rezaei, haut responsable de la sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version: M. Rezaei affirme que l'Iran prépare une liste de conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz)

L'Iran prépare une liste de conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz après que les médiateurs ont demandé à Téhéran de les définir, a déclaré Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, ajoutant que la fin de la guerre régionale figurait parmi ces conditions.

M. Rezaei a indiqué que l’Iran s’était mis d’accord avec Oman sur un couloir maritime traversant le détroit, dont certaines parties passeraient dans les eaux omanaises et d’autres dans les eaux iraniennes. Les navires emprunteraient un chenal central désigné si les États-Unis acceptaient les conditions de l’Iran, a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision Al Manar.

Mercredi, une source haut placée a indiqué que l’Iran et Oman continuaient à travailler sur les détails d’un accord concernant cette voie navigable, après que les Gardiens de la Révolution iraniens eurent déclaré que les deux pays s’étaient mis d’accord sur le partage du contrôle du détroit et de ses revenus.

Un porte-parole des Gardiens a déclaré que l’Iran n’autoriserait pas la réouverture du détroit tant que Washington n’aurait pas levé ce que Téhéran qualifie de blocus des ports iraniens, tout en versant des indemnités et en levant les sanctions.

Avant le début de la guerre en février, le détroit acheminait environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Le trafic maritime via cette voie navigable a depuis lors pratiquement cessé. Les accords de cessez-le-feu annoncés par Washington et Téhéran en avril et juin visaient à rétablir le trafic maritime, mais ils n’ont pas tenu.