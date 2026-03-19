L'Iran ne peut plus enrichir de l'uranium ni fabriquer des missiles balistiques - Netanyahu

(Actualisé avec autres déclarations)

Après 20 jours de guerre, l'Iran n'a plus la capacité d'enrichir de l'uranium ni de fabriquer des missiles balistiques, a affirmé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse.

"L'Iran aujourd'hui n'a pas la capacité d'enrichir l'uranium ni la possibilité de produire des missiles (...). Nous gagnons, et l'Iran est décimé", a déclaré Benjamin Netanyahu, soulignant que l'arsenal de missiles et de drones iraniens était également massivement réduit et finirait par être détruit.

"Ce que nous détruisons aujourd'hui, ce sont les usines qui fabriquent des composants pour produire ces missiles et fabriquer ces armes nucléaires qu'ils essaient de produire", a encore affirmé le Premier ministre israélien.

Le programme nucléaire iranien était au coeur des pourparlers menés par les Etats-Unis et l'Iran avant le déclenchement de la guerre le 28 février par des frappes israéliennes et américaines conjuguées sur la République islamique.

Interviewé jeudi par la chaîne américaine CBS News, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a démenti les affirmations du Premier ministre israélien, estimant que l'Iran était encore capable d'enrichir l'uranium.

"Ils ont les capacités, ils ont le savoir-faire, ils ont la capacité industrielle pour le faire", a-t-il dit.

ISRAËL A "AGI SEUL" CONTRE SOUTH PARS

Lors de sa conférence de presse, Benjamin Netanyahu a nié avoir entraîné les Etats-Unis dans le conflit. "Qui pense vraiment que quelqu'un peut dire au président Trump ce qu'il doit faire ?", a-t-il dit.

Benjamin a également déclaré qu'Israël avait "agi seul" dans l'attaque contre le gisement gazier iranien de South Pars, qui a entraîné des représailles de l'Iran contre les infrastructures énergétiques du Golfe et enflammé les marchés de l'énergie.

"Le président Trump nous a demandé de nous abstenir de toute attaque future", a reconnu le Premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahu s'est également dit favorable à la création de routes alternatives au détroit d'Ormuz pour acheminer le pétrole et le gaz, à travers la péninsule arabique et Israël.

"Il suffirait de construire des oléoducs et des gazoducs traversant la péninsule arabique d'ouest en est, jusqu'à Israël et nos ports méditerranéens, pour éliminer définitivement les goulets stratégiques", a-t-il dit. "J'y vois un véritable changement qui résultera de cette guerre."

Le Premier ministre israélien a également estimé qu'il était encore trop tôt pour dire si les Iraniens allaient descendre dans les rues pour renverser le pouvoir en place.

"Il appartient au peuple iranien de le démontrer, de choisir le moment et de se montrer à la hauteur", a-t-il déclaré.

Même si la guerre a été jusqu'à présent uniquement aérienne, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il faudrait y ajouter une composante terrestre, ajoutant qu'il "existe de nombreuses possibilités pour cette composante", sans donner plus de détails.

(Maayan Lubell, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Zhifan Liu)