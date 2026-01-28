L'Iran n'a pas demandé à négocier avec Washington, dit Araqchi

(Ajoute déclarations d'Araqchi)

L'Iran n'a pas demandé à négocier avec les Etats-Unis, a déclaré mercredi son ministre des Affaires étrangères en réponse aux propos de Donald Trump sur l'espoir d'un "accord" avec Téhéran.

"Je n'ai eu aucun contact avec [l'émissaire du président américain Steve] Witkoff dans les jours récents et nous n'avons formulé aucune requête en vue de négociations", a déclaré Abbas Araqchi aux médias d'Etat iraniens, ajoutant toutefois que divers intermédiaires tenaient des "consultations" et étaient en contact avec la République islamique.

Donald Trump a dit mardi espérer la conclusion d'un "accord" entre l'Iran et les Etats-Unis, après avoir brandi à plusieurs reprises la menace d'une intervention militaire américaine face à la répression sanglante des manifestations qui ont ébranlé le régime islamique fin décembre et dans les premières semaines de janvier.

Le président américain, qui n'a pour l'heure mis aucune de ses menaces à exécution, a toutefois envoyé le porte-avions Lincoln et son escorte dans le Golfe arabo-persique.

"Une autre magnifique armada vogue merveilleusement vers l'Iran en ce moment", a affirmé mardi Donald Trump. "J'espère qu'ils concluront un accord."

"Notre position est claire : les négociations ne se font pas sous la menace et les discussions ne pourront avoir lieu que lorsqu'il n'y aura plus de menaces ni d'exigences excessives", a réagi mercredi Abbas Araqchi.

