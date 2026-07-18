L'Iran frappe dans le Golfe, escalade avec Washington

par Jana Choukeir et Eman Abouhassira

L'Iran a lancé samedi de nouvelles attaques contre des alliés des Etats-Unis dans le Golfe, après une septième nuit consécutive de frappes américaines visant des sites militaires iraniens marquant une escalade une semaine après l'effondrement d'un cessez-le-feu.

Le Koweït a été la cible d'attaques soutenues, une usine de dessalement ayant été touchée et les opérations à l'aéroport international de Koweït suspendues en raison de menaces répétées de missiles et de drones.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré avoir frappé un centre de soutien militaire américain au camp Arifjan et détruit une installation radar sur la base aérienne Ali Al Salem au Koweït.

Le CGRI a également visé un site à Bahreïn où étaient rassemblés des avions de combat américains, ainsi qu'un centre de données de renseignement, ont rapporté des médias d'Etat iraniens.

Les Gardiens de la révolution ont aussi affirmé avoir détruit au moins deux avions de chasse américains et trois autres aéronefs lors d'une attaque de missiles et de drones menée tôt samedi contre la base américaine d'Al Azraq, en Jordanie, selon la télévision d'Etat iranienne.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations.

LES COURS DU BRUT À UN PLUS HAUT D'UN MOIS

"Puisqu'aucune institution internationale n'est capable d'endiguer la sauvagerie de l'armée américaine, nous n'avons pas d'autre choix que celui de suivre les commandements coraniques : 'Peu importe qui t'attaque, attaque le de la même manière'", a écrit le CGRI dans un communiqué.

Vendredi, les deux camps ont pris pour cible le trafic maritime, Washington affirmant mettre en œuvre un blocus naval tandis que Téhéran a dit viser des navires qui violaient ses règles de navigation dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 4% vendredi pour atteindre leur niveau le plus élevé en plus d'un mois, accentuant la pression politique sur le président américain Donald Trump, alors que le Parti républicain tente de conserver le pouvoir lors des élections législatives de novembre.

DES INSTALLATIONS DE DESSALEMENT TOUCHÉES

Washington et Téhéran ont mis à l'épreuve les limites de l'escalade depuis l'effondrement de leur accord de cessez-le-feu la semaine dernière, ravivant la perspective d'un retour à une guerre totale.

Des médias iraniens ont rapporté que plusieurs missiles ont frappé des installations électriques et des pompes de dessalement dans la ville méridionale de Jask samedi, citant un responsable local.

Une centrale de production d'électricité et de dessalement d'eau au Koweït a été touchée lors d'une attaque iranienne, a annoncé le ministère koweïtien de l'Electricité, de l'Eau et des Energies renouvelables. Il s'agit de la deuxième attaque contre des installations de dessalement du pays en deux jours.

Le Commandement central de l'armée américaine a déclaré avoir achevé plus tôt sa septième journée consécutive de frappes en visant des sites de surveillance iraniens, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts d'armes souterrains et des capacités maritimes.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par l'escalade du conflit, en particulier par les "attaques contre les infrastructures civiles en Iran et dans la région", a déclaré son porte-parole vendredi.

Des médias iraniens ont rapporté des frappes tôt samedi dans la province d'Hormozgan, sur le détroit d'Ormuz. La télévision d'Etat a fait état de trois morts et huit blessés, ainsi que de dégâts causés à deux ponts et à un tunnel routier.

(Rédactions de Reuters; version française Nicolas Delame)