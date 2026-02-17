 Aller au contenu principal
L'Iran fait état de progrès avec les Etats-Unis à Genève
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 15:12

L'Iran et les Etats-Unis se sont entendus mardi sur les grands principes encadrant leurs négociations lors d'un deuxième cycle de pourparlers indirects à Genève mais il leur reste du travail à accomplir, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

Ces progrès ne signifient pas qu'un accord sera bientôt conclu mais ils indiquent qu'une voie est désormais ouverte, a dit Abbas Araqchi aux médias iraniens à l'issue de ces pourparlers.

(Rédaction de Dubaï, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
