L'Iran et les USA vont se retrouver à Oman pour des négociations

(Actualisé avec précisions, encadré)

par Parisa Hafezi, Steve Holland et Humeyra Pamuk

L'Iran et les Etats-Unis doivent se retrouver vendredi à Oman pour des discussions sur le programme nucléaire de Téhéran alors que la menace d'une nouvelle intervention militaire américaine plane sur la région.

Bien que les deux parties se soient dit prêtes à relancer les efforts diplomatiques sur la question du programme nucléaire iranien, Washington souhaite que les discussions portent également sur les missiles balistiques iraniens, le soutien à des groupes armés dans la région et la façon dont la République islamique "traite son propre peuple", a déclaré mercredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

L'Iran a dit qu'il souhaitait que son ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi et l'émissaire du président américain, Steve Witkoff, ne discutent que des questions nucléaires.

"L'Iran s'engage dans la diplomatie avec lucidité et en gardant à l'esprit les événements de l'année écoulée. Nous nous engageons de bonne foi et défendons fermement nos droits. Les engagements doivent être respectés", a dit vendredi Abbas Araqchi sur le réseau social avant les discussions.

"L'égalité, le respect et l'intérêt mutuels ne sont pas des mots vides de sens, ce sont des conditions indispensables et les piliers d'un accord durable."

En juin, Israël et les Etats-Unis ont attaqué l'Iran, ciblant en particulier ses sites nucléaires, avant de négocier un cessez-le-feu. L'état des installations endommagées demeure incertain.

Les dirigeants iraniens s'inquiètent de voir Donald Trump mettre à exécution sa menace de frapper sévèrement l'Iran.

La porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt a déclaré jeudi aux journalistes que Donald Trump essayait de déterminer si un accord pouvait être trouvé.

"Alors que les négociations auront lieu, je rappellerais au gouvernement iranien que, outre la diplomatie, le président a plusieurs options à sa disposition en tant que commandant en chef de la plus puissante armée que le monde ait jamais connu", a-t-elle toutefois ajouté.

Donald Trump a prévenu que de "mauvaises choses" se produiraient certainement en l'absence d'accord entre les deux pays.

Téhéran a déclaré qu'il riposterait en cas d'attaque militaire.

ENRICHISSEMENT D'URANIUM

Les négociateurs devront contourner la ligne rouge de l'Iran concernant les discussions sur son programme de missiles afin de parvenir à un accord et d'éviter toute action militaire future.

Les autorités iraniennes ont décrit leur programme de missiles balistiques comme une "ligne rouge" pour les négociations, présentant ces armes comme indispensables à la sécurité du pays.

Quelques heures avant les discussions, la télévision publique iranienne a dit que l'un des missiles à longue-portée les plus avancés du pays avait été déployé dans l'une des installations souterraines des Gardiens de la révolution.

Téhéran s'est toutefois dit prêt à faire preuve de "souplesse en matière d'enrichissement d'uranium, notamment en remettant 400 kg d'uranium hautement enrichi et en acceptant un enrichissement nul dans le cadre d'un accord de consortium comme solution", ont déclaré la semaine dernière des responsables iraniens à Reuters.

L'Iran affirme que son programme nucléaire est destiné à des fins pacifiques.

