L’Iran et l’Égypte s’opposent à l’idée d’être le « match des fiertés » au Mondial 2026
L’Iran pose son veto.
Alors que la rencontre Égypte–Iran est officiellement labellisée « Pride Match » pour célébrer la communauté LGBTQ+ lors du Mondial 2026, à Seattle, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj a vivement réagi ce mardi auprès de l’agence de presse ISNA. « Il s’agit d’une décision irrationnelle qui favorise un certain groupe », a-t-il fustigé. « Nous (l’Iran) et l’Égypte nous opposons à cette décision » , poursuit-il, sans toutefois faire mention explicite du « match des fiertés » .…
