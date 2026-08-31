L'Iran dit vouloir une issue négociée avec les USA malgré la reprise des hostilités

(Actualisé tout du long)

par Eman Abouhassira et Phil Stewart

L'Iran souhaite toujours parvenir à une issue négociée de son conflit avec les Etats-Unis, a déclaré lundi le président iranien Massoud Pezeshkian au lendemain de la reprise des hostilités entre les deux pays, gelées depuis fin juillet, qui provoque une nouvelle envolée des cours du pétrole.

Le président américain Donald Trump a auparavant diffusé sur son réseau social une vidéo générée par intelligence artificielle (IA) montrant selon lui la destruction de l'île de Kharg, principale plate-forme d'exportation de pétrole de l'Iran.

Aucun élément ne permet de confirmer qu'une telle attaque ait bien eu lieu et un responsable américain a déclaré lundi que l'armée américaine n'avait pas visé l'île de Kharg durant ses bombardements de la nuit précédente.

Un responsable iranien a qualifié la publication de Donald Trump de "risible".

L'armée américaine a bombardé dimanche deux sites iraniens de tirs de missiles sur l'île de Larak, à environ 660 km à l'est de Kharg, a dit un responsable américain. L'Iran a en représailles visé deux bases américaines en Jordanie, selon les médias iraniens.

Le bombardement de l'île de Larak a fait deux morts et plusieurs blessés, a déclaré lundi le gouverneur local cité par l'agence Irna.

Cette reprise des hostilités survient après plusieurs semaines d'intensification des efforts de la part des Etats-Unis pour tenter d'étouffer économiquement l'Iran, faute d'être parvenus à le vaincre militairement depuis le déclenchement de leur campagne de bombardements, avec Israël, le 28 février.

SARCASMES

S'adressant au Premier ministre indien, Narendra Modi, en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OSC) au Kirghizistan, Massoud Pezeshkian a accusé les Etats-Unis de manquer à leurs engagements passés.

"Néanmoins, nous nous efforçons toujours de parvenir à un accord et à un compromis et nous pensons que la poursuite de la guerre n'est dans l'intérêt de personne, ni le nôtre, ni celui de la région, ni celui de l'humanité", a dit le président iranien cité par l'agence semi-officielle iranienne Tasnim.

"Nous pensons que la solution aux problèmes existants est le dialogue et la coopération et que chaque capacité doit être employée pour empêcher la propagation de l'insécurité et des conflits", a-t-il ajouté.

Donald Trump a subi les sarcasmes de l'Iran en publiant sur son réseau Truth Social une vidéo générée par IA accompagnée de ce commentaire: "L'île de Kharg est en train d'être réduite en miettes!!! Président DJT."

Reuters a pu établir que cette vidéo montrant des explosions spectaculaires était très probablement une image de synthèse altérée par l'IA.

Ni la Maison blanche ni le département de la Défense n'ont répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran passaient par l'île de Kharg avant le déclenchement du conflit le 28 février.

"Les tweets de Trump sont risibles et la situation à Kharg est calme et normale", a déclaré lundi Hamid Bovard, directeur général de la Compagnie nationale iranienne du pétrole, une entreprise publique.

L'activité pétrolière n'a pas cessé et les ouvriers s'emploient toujours à réparer des dégâts antérieurs et à moderniser les installations, a-t-il ajouté, cité sur le site internet de Nournews, un média semi-officiel proche des services de sécurité iraniens.

BESSENT PROMET DE NOUVELLES SANCTIONS

Le cours du baril de Brent LCOc1 , référence du marché pétrolier, était en hausse de 2,88% à 90,64 dollars vers 13h15 GMT.

Un responsable américain a déclaré que l'armée américaine avait bombardé des sites de tirs iraniens sur l'île de Larak dimanche, après que "les forces du Corps des gardiens de la révolution islamique ont été observées en train de se préparer à tirer des roquettes avec des mines navales dans le détroit d'Ormuz".

Larak est une petite île du détroit près du port iranien de Bandar Abbas. Depuis le déclenchement des hostilités, l'Iran bloque de fait la navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitait environ un cinquième du commerce maritime mondial d'hydrocarbures avant le conflit.

Outre des représailles contre des bases américaines en Jordanie, l'armée iranienne a dit avoir aussi frappé la base aérienne d'Al Minhad lundi matin aux Emirats arabes unis.

Le ministère émirati de la Défense a toutefois démenti cette affirmation. Il a par la suite déclaré que son aviation avait ciblé un drone en provenance d'Iran dans les eaux territoriales des Emirats, sans plus de précisions.

Les Etats-Unis n'ont pas atteint les objectifs énoncés en début de conflit par Donald Trump: démanteler le programme nucléaire de l'Iran, réduire sa capacité d'agression contre d'autres pays de la région et créer les conditions permettant à la population iranienne de renverser le régime théocratique au pouvoir à Téhéran depuis 1979.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche dans une interview à Reuters que de nouvelles sanctions seraient vraisemblablement annoncées de manière hebdomadaire afin d'accroître la pression sur Téhéran, avec le secteur bancaire comme priorité initiale.

L'Union européenne a déclaré lundi qu'elle continuerait d'oeuvrer avec les Etats-Unis et d'autres pour maintenir une pression économique sur l'Iran.

(Eman Abouhassira à Dubai, David Lawder à Asheville, Caroline du Nord, Phil Stewart et Kanishka Singh à Washington, Helen Coster à New York et Yasmine Ghania et Hatem Maher au Caire, rédigé par Clarence Fernandez et Gareth Jones; version française Jean Terzian, Etienne Breban et Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)