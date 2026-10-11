L'Iran dit que la réponse des USA à sa proposition de rouvrir Ormuz était "insuffisante"

La réponse des États-Unis aux conditions posées par l'Iran dans le cadre d'une proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz a été jugée "insuffisante", a déclaré dimanche le chef de la sécurité iranienne, Mohsen Rezaei, cité par les médias d'État.

Selon cette proposition, présentée par Téhéran début octobre lors de l'Assemblée générale des Nations unies, le détroit d'Ormuz pourrait être rouvert et la circulation maritime y serait rétablie dans un délai de sept jours si les conditions étaient remplies. Les États-Unis y ont ensuite répondu par l'intermédiaire du Qatar.

Washington doit clarifier les points qui restent flous pour Téhéran, a déclaré Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, ajoutant : "Nous avons présenté sept conditions aux Américains et clairement indiqué que le détroit d'Ormuz ne leur serait pas ouvert et qu'aucun accord n'aurait lieu tant que ces conditions ne seraient pas remplies."

La Maison blanche n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires.

Selon Mohsen Rezaei, l'Iran "n'est plus dans un processus de réponse aux Américains". "Ils ont accepté certaines de nos conditions, tandis que d'autres restent floues", a-t-il ajouté.

Téhéran a indiqué fin septembre avoir reçu une réponse américaine à sa dernière proposition visant à rétablir le cessez-le-feu dans le Golfe, quelques jours après que le président américain Donald Trump eut déclaré l'avoir rejetée.

Le Qatar et d'autres médiateurs ont relayé des messages entre Washington et Téhéran dans le but de mettre fin au conflit et de rouvrir le détroit d'Ormuz, par lequel transitait un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux avant la guerre, déclenchée fin février par des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran.

(Reportage Elwely Elwelly, Yasmine Ghania, Menna Ala El Din et Steve Holland, version française Benjamin Mallet)