L'Iran coupé du monde, Khamenei met en garde les manifestants

(Actualisé avec Khamenei, blessées à Zahedan, détails)

par Parisa Hafezi

L'Iran était en grande partie isolé du monde extérieur vendredi après la coupure d'internet décidée par les autorités de la République islamique, confrontées à une vague de contestation à travers le pays et à de nouveaux appels à manifester.

Les appels téléphoniques de l'étranger n'aboutissaient pas, des liaisons aériennes ont été annulées et les sites iraniens d'information en ligne n'étaient mis à jour que de façon erratique.

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, a accusé les manifestants d'agir pour le compte du président américain Donald Trump. Il a affirmé que des émeutiers s'en prenaient aux biens publics et a averti que les autorités ne toléreraient pas de comportements de "mercenaires pour les étrangers".

Déclenché à la fin décembre par les commerçants du Grand Bazar de Téhéran dénonçant une inflation galopante, le mouvement de protestation s'est étendu par la suite à toutes les provinces du pays, sans atteindre l'ampleur de la contestation qui avait ébranlé la République islamique en 2022 et 2023 après la mort en détention de la jeune Kurde Mahsa Amini.

Des organisations de défense des droits humains ont fait état de dizaines de morts victimes de la répression. Le groupe iranien de défense des droits humains Hengaw a déclaré que plusieurs personnes avaient été blessées par des tirs lors d'une manifestation organisée après la prière du vendredi à Zahedan, où la minorité baloutche est majoritaire.

Les mouvements d'opposants à l'étranger, fragmentés, ont appelé à de nouvelles manifestations ce vendredi. De son exil, Reza Pahlavi, fils du dernier Shah renversé par la révolution de 1979, s'est de nouveau adressé aux Iraniens via les réseaux sociaux: "Les yeux du monde sont tournés vers vous. Descendez dans les rues."

Donald Trump, qui a menacé Téhéran la semaine dernière de venir à la rescousse des manifestants, a déclaré vendredi qu'il n'avait pas prévu de rencontrer Reza Pahlavi et qu'il n'était "pas sûr qu'il serait approprié" de le soutenir.

KHAMENEI INVITE TRUMP À "S'OCCUPER DE SON PROPRE PAYS"

La télévision publique iranienne a diffusé au cours de la nuit des images censées montrer des bus, des voitures et des motos en flammes ainsi que des incendies dans des stations de métro et des agences bancaires. Elle a accusé l'Organisation des moudjahidine du peuple (MEK) d'être à l'origine des troubles.

"On dirait une zone de guerre, tous les commerces ont été détruits", a dit un journaliste de la télévision publique s'exprimant devant des incendies dans la rue Shariati à Rasht, port de la mer Caspienne.

Des vidéos vérifiées par Reuters montraient des centaines de personnes dans les rues de Téhéran. Dans l'une des vidéos on entend une femme crier "Mort à Khamenei !"

Confrontées depuis septembre au rétablissement de sanctions internationales en raison de la poursuite d'un programme nucléaire, les autorités iraniennes s'emploient à établir une distinction entre des manifestants aux revendications économiques jugées légitimes et des émeutiers promis à une sévère répression.

Le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré aux parlementaires que les voix des manifestants devaient être entendues, mais que toute affaire liée à des "réseaux d'espionnage étrangers" devait être traitée différemment.

Ali Khamenei a invité Donald Trump à "s'occuper de son propre pays".

"La nuit dernière à Téhéran, une bande de vandales et d'émeutiers est venue et a détruit un bâtiment appartenant à l'Etat, au peuple lui-même, juste pour satisfaire le coeur du président des Etats-Unis", a-t-il déclaré.

"La République islamique est arrivée au pouvoir grâce au sang de centaines de milliers de personnes honorables. Elle ne reculera pas face aux vandales", a-t-il encore dit.

Si les revendications initiales des manifestants portaient sur leurs difficultés économiques, avec un rial ayant perdu la moitié de sa valeur face au dollar l'an dernier et une inflation montée à 40% en décembre, des slogans directement dirigés contre le pouvoir islamique sont progressivement apparus dans les cortèges, au sein desquels on a pu entendre "Mort au dictateur" ou des louanges à l'ancienne monarchie.

Les autorités ont bloqué internet au cours de la nuit. Les journalistes de Reuters tentant d'appeler au téléphone de l'étranger n'ont pas pu joindre leurs interlocuteurs.

Au moins 17 vols programmés vendredi entre Dubaï et différentes villes d'Iran et opérés par la compagnie flydubai ont en outre été annulés, peut-on voir sur le site de l'aéroport de Dubaï.

(Parisa Hafezi et la rédaction de Dubaï, rédigé par Angus McDowall, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)