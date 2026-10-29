L'Iran confirme avoir reçu une lettre de Vance, réserve sa réponse-Tasnim

Les autorités iraniennes ont reçu une lettre du vice-président américain J.D. Vance, à laquelle elles n'ont toujours pas répondu, rapporte jeudi l'agence semi-officielle Tasnim.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que le bras droit de Donald Trump avait adressé une lettre au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, afin de relancer les négociations de paix avec Téhéran.

Selon le journal américain, J.D. Vance tente d'évaluer si les belligérants peuvent trouver des "points de convergence suffisants" qui permettraient de convaincre Donald Trump de ne pas ordonner une nouvelle attaque contre l'Iran.

La lettre aurait été écrite à la demande du président américain, selon le WSJ.

(Reportage Elwely Elwelly; version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)