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L'Iran cessera la guerre quand il l'aura choisi-responsable iranien
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:08

L'Iran arrêtera la guerre au moment qu'il choisira, lorsque ses propres conditions seront remplies, a prévenu un responsable iranien à la chaîne Press TV après que Washington a transmis via Islamabad une proposition de pourparlers à Téhéran.

La République islamique a étudié les propositions américaines, a dit ce responsable, et les a jugées excessives.

(Reportage Reuters; version française Nicolas Delame)

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Guerre en Iran
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2 commentaires

  • 15:33

    odnaz pour le moment le jusqu'au boutisme vient surtout des US et d'Israel qui ont déclenché la guerre. Aux US les plus excités du ciboulot vendent la guerre sainte et le massacre des infidèles pour hâter le retour de Jésus sur Terre. God is on our side. Les bon vieux sacrifice humain à l'ancienne. Se remplir les poches n'est bien sur pas interdit quand on massacre au nom de Dieu sur terre. Comme c'est pour la bonne causse on finit quand même au paradis.

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