L'Iran cessera la guerre quand il l'aura choisi-responsable iranien

L'Iran arrêtera la guerre au moment qu'il choisira, lorsque ses propres conditions seront remplies, a prévenu un responsable iranien à la chaîne Press TV après que Washington a transmis via Islamabad une proposition de pourparlers à Téhéran.

La République islamique a étudié les propositions américaines, a dit ce responsable, et les a jugées excessives.

(Reportage Reuters; version française Nicolas Delame)