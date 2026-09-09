L'Iran affirme avoir intercepté un drone sous-marin américain dans le détroit d'Ormuz

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* L'Iran affirme avoir capturé un sous-marin sans pilote doté des dernières technologies

* Le Pentagone affirme que le drone a connu un dysfonctionnement il y a plus d'une journée alors qu'il effectuait des relevés dans les eaux régionales

* Anduril précise que son sous-marin Dive-LD peut rester en activité jusqu’à 10 jours

(Ajout d'un commentaire d'Anduril aux paragraphes 6 et 7)

par Idrees Ali et Joe Brock

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré mardi avoir capturé un sous-marin américain sans équipage à l’entrée du détroit d’Ormuz, offrant ainsi un rare aperçu de la manière dont les drones sous-marins sont utilisés dans le cadre d’opérations militaires.

Les médias d’État iraniens ont précisé que l’engin était un Dive-LD, un grand véhicule sous-marin autonome construit par la société californienne de défense Anduril. Ce submersible de 19 pieds (5,8 mètres) peut mener à bien des missions telles que la lutte contre les mines, la cartographie des fonds marins, la collecte de renseignements et l’inspection d’infrastructures sous-marines telles que des câbles et des pipelines, a indiqué l’entreprise.

“Nous avons intercepté l’un des sous-marins les plus modernes, les plus intelligents et les plus autonomes de l’armée terroriste américaine à l’entrée du détroit d’Ormuz. Ce sous-marin est équipé des technologies les plus récentes”, a déclaré la marine des Gardiens de la Révolution dans un communiqué relayé par les médias d’État iraniens.

En réponse, un porte-parole du Pentagone a déclaré qu’un drone sous-marin avait “connu un dysfonctionnement il y a plus d’une journée”.

“Il effectuait des relevés dans les eaux régionales dans le cadre d’opérations en cours. Le drone défectueux était un ancien modèle qui ne collectait pas de données sensibles et ne transportait aucun équipement sonar ou radar classifié”, a précisé le porte-parole.

Anduril a confirmé la perte d’un de ses engins, mais a minimisé l’importance de l’incident.

“Le Dive-LD est un système autonome consommable, ce qui signifie qu’il est conçu dès le départ pour opérer dans des environnements dangereux où la perte du véhicule est une éventualité prévisible”, a déclaré un porte-parole de la société.

L’armée américaine investit massivement dans les systèmes navals sans pilote, notamment les engins sous-marins et de surface, car elle cherche des moyens moins coûteux de surveiller de vastes zones océaniques, de recueillir des renseignements et de suivre les navires et sous-marins adverses sans mettre les marins en danger.

Selon le site web d’Anduril, le Dive-LD peut fonctionner jusqu’à 10 jours sans retourner à sa base et est conçu pour plonger à des profondeurs pouvant atteindre 6 000 mètres (soit 19 700 pieds). Les unités Dive-LD coûtent environ 2,5 millions de dollars chacune, selon une information publiée en 2024 par le site d’actualités militaires américain DefenseScoop.