L'Irak disputera bien son barrage intercontinental au Mexique

Tout s’arrange. Après avoir demandé le report de son barrage intercontinental, l’Irak se rendra finalement, comme prévu, au Mexique pour y affronter le vainqueur du match entre le Suriname et la Bolivie dans la nuit du 31 mars au 1 er avril, avec l’ambition de décrocher le dernier ticket pour le groupe I et rejoindre la France, le Sénégal et la Norvège.

Par avion privé

Dans un message diffusé sur Facebook ce samedi soir, le président de la fédération irakienne Adnan Dirjal a confirmé la nouvelle : « L’équipe nationale partira à la fin de la semaine pour le Mexique en avion privé , et nous avons réussi à entrer en contact avec certains clubs où évoluent nos joueurs professionnels pour qu’ils rejoignent le reste de l’équipe». …

JD pour SOFOOT.com