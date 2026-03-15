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L'Irak disputera bien son barrage intercontinental au Mexique
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 09:47

L'Irak disputera bien son barrage intercontinental au Mexique

L'Irak disputera bien son barrage intercontinental au Mexique

Tout s’arrange. Après avoir demandé le report de son barrage intercontinental, l’Irak se rendra finalement, comme prévu, au Mexique pour y affronter le vainqueur du match entre le Suriname et la Bolivie dans la nuit du 31 mars au 1 er avril, avec l’ambition de décrocher le dernier ticket pour le groupe I et rejoindre la France, le Sénégal et la Norvège.

Par avion privé

Dans un message diffusé sur Facebook ce samedi soir, le président de la fédération irakienne Adnan Dirjal a confirmé la nouvelle : « L’équipe nationale partira à la fin de la semaine pour le Mexique en avion privé , et nous avons réussi à entrer en contact avec certains clubs où évoluent nos joueurs professionnels pour qu’ils rejoignent le reste de l’équipe».

JD pour SOFOOT.com

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