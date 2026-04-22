L'investisseur Justin Sun poursuit World Liberty Financial, soutenu par Trump, au sujet des droits sur les jetons

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(Ajoute des détails de l'article X, procès; paragraphes 1,4-11)

L'entrepreneur en crypto-monnaie Justin Sun a intenté une action en justice mardi contre World Liberty Financial du président américain Donald Trump devant le tribunal fédéral de Californie, cherchant à débloquer ses jetons WLFI et à empêcher l'entreprise de les saisir, de les brûler ou de les restreindre.

M. Sun, l'un des principaux investisseurs de World Liberty Financial, a déclaré que l'entreprise de cryptographie avait gelé à tort tous ses jetons sans justification valable.

Cette mesure l'a privé de ses droits de vote sur les propositions de gouvernance, a ajouté M. Sun, qui a menacé d'éliminer définitivement les jetons en les "brûlant", un processus de destruction qui le priverait de la propriété.

Dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X, M. Sun a déclaré qu'il avait essayé de résoudre la situation de "bonne foi", mais que l'équipe du projet avait rejeté ses demandes de débloquer les jetons et de rétablir ses droits.

"Ils ne m'ont pas laissé d'autre choix que de me tourner vers les tribunaux", a-t-il ajouté.

World Liberty Financial a refusé de commenter l'affaire.

Il s'agit de la plus importante des entreprises cryptographiques lucratives cofondées par la famille Trump. Lors de son lancement en 2024, elle a promis aux petits investisseurs de leur donner le pouvoir sur les flux financiers grâce à une application de "finance décentralisée" qui n'a pas encore été dévoilée.

L'action en justice fait suite à une proposition la semaine dernière par l'entreprise qui bloquerait indéfiniment les jetons des détenteurs qui n'acceptent pas ses conditions, y compris une disposition prévoyant la destruction permanente de 10 % de tous les jetons des conseillers.

Sun a déclaré qu'il "s'opposait fermement à la nouvelle proposition de gouvernance", mais qu'il ne pouvait pas voter à ce sujet car World Liberty avait gelé ses jetons d'investisseur initial.

À la fin de l'année 2024, Sun est devenu le plus grand investisseur public connu de l'entreprise alors naissante, en dépensant des millions de dollars pour le jeton WLFI et en étant nommé conseiller de l'entreprise.

Plus tard, il a augmenté ses avoirs pour atteindre au moins 75 millions de dollars de jetons, comme le montrent ses messages sur les médias sociaux à partir de janvier 2025.