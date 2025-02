information fournie par So Foot • 06/02/2025 à 22:36

L’Inter s’incline contre la Fiorentina et laisse Naples prendre le large

La mauvaise opération milanaise.

Plus de deux mois après l’interruption de la rencontre entre la Fiorentina et l’Inter Milan en raison du malaise d’Edoardo Bove, le match en retard de la quatorzième journée de Serie A a pu reprendre dans un contexte un peu plus léger, même si le principal intéressé ne sait pas encore de quoi sera faite la suite de sa carrière. Ses coéquipiers de la Viola ont donc décidé de livrer une prestation de haut niveau en son hommage. Ce jeudi, ils ont en effet fait lourdement chuter les Interistes (3-0). Ces derniers laissent ainsi Naples en tête du championnat avec trois points d’avance, pendant que l’équipe de Raffaele Palladino monte à la quatrième place en doublant la Lazio.…

