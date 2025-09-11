L'Inter garderait Manu Koné dans le viseur pour 2026
Hey Manu, tu montes ?
Grande satisfaction du dernier rassemblement des Bleus, Manu Koné intéresserait toujours fortement l ’Inter Milan, selon la Gazzetta dello sport. Après un refus catégorique de l’AS Roma cet été, le dernier finaliste de la Ligue des champions aurait relancé le dossier du milieu français.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
