L’Inter fait la passe de quatre en remontant l’Udinese

Inter 5-3 Udinese

Buts : Carlos Augusto (29 e ), Barella (35 e ), Thuram (57 e ), Esposito (67 e ) et Bonny (79 e ) pour les Nerazzurri // James Abankwah (9 e ), Jurgen Ekkelenkamp (16 e ) et Idrissa Gueye (90 e +3) pour les Friuli.

Peut-on trouver une explication rationnelle au fait que les matchs de Serie A deviennent plus intenses que jamais ? Alors que la quatrième journée touche à sa fin, le championnat d’Italie demeure le seul du Big Five à ne pas avoir terminé une rencontre sur le score de 0-0. Un festival qui a continué jusque lundi soir, avec cet Inter-Udinese irrespirable. Mais pas de la manière que l’on croit.…

MP pour SOFOOT.com