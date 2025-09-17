L'Inter et Thuram fument Amsterdam
Ajax 0-2 Inter
Buts : Thuram (42 e et 47 e ) pour les Italiens
Un match à sept Ligue des champions, quand même.…
