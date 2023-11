L’intelligence artificielle s’invite au Paris Legal Makers

Avec ChatGPT, Midjourney, Dall-E, Bing et autres générateurs de textes, d'images et de musiques basés sur l'intelligence artificielle s'ouvre une nouvelle ère technologique, qui suscite autant de fascination que de craintes. De quelle révolution parle-t-on ? Comment l'accompagner dans un cadre responsable, respectueux des droits fondamentaux ? La machine peut-elle échapper à ses créateurs ? Ces questions seront au cœur de la deuxième édition du Paris Legal Makers (PLM), un événement international organisé par le barreau de Paris, dont Le Point est partenaire. À la croisée des mondes juridique, entrepreneurial, philosophique et académique, cette série de débats et de conférences se tiendra le 23 novembre, au palais Brongniart (Paris 2e), sous le haut patronage du président de la République.

« La première édition du PLM avait été organisée en 2021 à l'initiative de mon prédécesseur, Olivier Cousi. L'ambition n'a pas changé : il s'agit toujours de montrer la vitalité de la place de Paris, un écosystème juridique d'une grande richesse et très attractif à l'échelle internationale », rappelle Julie Couturier, bâtonnière de Paris, dont le barreau rassemble 34 000 avocats. Le thème de l'IA s'est imposé presque naturellement. « Les choses vont très vite, et son impact sera colossal, sur nos métiers comme sur l'ensemble des activités économiques , considère Me Couturier. La profession