L’insaisissable Hamza Igamane
information fournie par So Foot 01/10/2025 à 22:22

Pour l’instant remplaçant d’Olivier Giroud au LOSC, Hamza Igamane a tout pour cartonner en Ligue 1 et avec le Maroc. Le néo-international a récemment beaucoup fait parler de lui par ses buts plein de spontanéité et de puissance. Il faut revenir au commencement pour comprendre la trajectoire qu’il connaît aujourd’hui. Suivez-nous.

C’est l’histoire d’un jeune homme (22 ans) qui aime montrer très vite qu’il n’est pas là pour rigoler. Première entrée avec le LOSC, fin août, à la mi-temps, à Lorient : doublé, dont une chevauchée avec des appuis qui rappelaient le grand Ronaldo Fenomeno. Six jours plus tard : il vient de commencer sa carrière internationale avec le Maroc qu’il décolle plus haut que tout le monde pour inscrire son premier but après trois minutes de présence sur le terrain face au Niger. Sans compter cette incroyable demi-volée des 30 mètres dans la foulée en Zambie. « C’est quelqu’un qui a encore beaucoup de fraîcheur mentale car il est arrivé tard dans un centre de formation , analyse Fernando Da Cruz, son ancien entraîneur à Rabat. C’est cette fraîcheur qui lui permet d’être spontané dans le jeu. Il ne se pose pas de questions. »

Et que vive le football de rue

La fusée Igamane est lancée et c’est à se demander où elle va s’arrêter. Lui qui a débarqué en Europe il y a à peine un an quand les mythiques Glasgow Rangers ont aligné un peu plus de 2 millions d’euros pour le faire venir. Un grand saut dans la marmite du foot européen pour celui qui n’a jamais douté de lui, mais qui vient de loin. Témara, exactement, dans la région de Rabat. Et le quartier populaire de Massira 2. Soufiane Ringa tombe sur lui, un jour de 2012. Igamane a 10 ans, à peine : « Il jouait dans la rue, un trois contre trois avec des petits buts. J’ai tout de suite été impressionné par sa manière de jouer, son aisance avec le ballon. Techniquement, il avait déjà un tir puissant, un excellent jeu de tête. Et, mentalement, ce qui ressortait, c’était sa motivation, sa confiance en lui, son leadership naturel. »

Tous propos recueillis par TC

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
