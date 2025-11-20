L'initiative originale d'un club de D4 allemande pour ses supporters
Le client n’a jamais été autant roi.
Le club allemand de Phönix Lübeck s’apprête à offrir un pouvoir unique à ses supporters, en guise d’expérimentation. Pour le compte du dernier match de l’année qui se disputera le 29 novembre prochain face au HSC Hanovre, le club aurait pris la décision de casser totalement ses prix d’entrée, selon Kicker .…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
