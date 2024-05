"L'inflation élevée est derrière nous", se félicite Bruno Le Maire

"Le plus important, c'est que les salaires commencent à augmenter plus vite que l'inflation, donc ça améliore le pouvoir d'achat des Français", a insisté le ministre.

Bruno Le Maire à Stresa, en Italie, le 24 mai 2024. ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a estimé mardi 28 mai que la crise inflationniste était bel et bien terminée en France.

"L'inflation élevée est derrière nous, a-t-il assuré sur CNews . J'avais aussi annoncé que nous serions autour de 2% d'inflation début 2024".

"Le pari a été gagné, la bataille a été gagnée, a insisté le ministre. Et surtout, le plus important, c'est que l es salaires commencent à augmenter plus vite que l'inflation , donc ça améliore le pouvoir d'achat des Français."

"Ça reste très difficile"

L'inflation en France avait atteint en avril 2,2% sur un an , selon les résultats provisoires communiqués par l'Insee.

"N'empêche que ça reste très difficile, ça se voit sur certains prix, pas tous", a reconnu Bruno Le Maire, tout en se félicitant des "prix à la pompe stables". Les prix du logement restent "très tendus" dans certaines zones, a également souligné le ministre.

Interrogé sur l'alerte de la Banque centrale européenne, qui craint que les hausses de salaires (+4,7% en zone euro au premier trimestre) n'entraînent une nouvelle poussée inflationniste, Bruno Le Maire s'est voulu rassurant. "Je ne partage pas cette analyse (...) a-t-il expliqué. Il ne faut pas noircir le tableau. (...) On a des salaires qui sont plus dynamiques que les prix, tant mieux ! On ne va pas non plus se battre pour avoir des salaires qui progressent moins vite que l'inflation. Je ne pense pas que ça fera rebondir l'inflation."