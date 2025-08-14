 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Yvelines: un agent pénitentiaire se suicide à la prison de Poissy
information fournie par AFP 14/08/2025 à 18:05

Un agent pénitentiaire s'est suicidé à la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines, et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son geste ( AFP / Dominique FAGET )

Un agent pénitentiaire s'est suicidé jeudi à la maison centrale de Poissy (Yvelines) et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son geste, a indiqué le parquet de Versailles, sollicité par l'AFP.

"Un agent pénitentiaire du service en charge des extractions judiciaires s'est donné la mort ce matin sur son lieu de travail", indique le ministère public, confirmant une information d'une source proche du dossier.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin et le directeur de l'administration pénitentiaire (AP) Sébastien Cauwel "adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de ses collègues", a réagi l'AP.

"Ils leur témoignent tout leur soutien et partagent leur douleur dans cette épreuve. Une cellule psychologique est mise à disposition des personnels de l'établissement afin de les accompagner dans ce moment particulièrement éprouvant", ajoute la même source.

Sur le site du syndicat UFAP-UNSA Justice, un hommage est rendu à "un adhérent fidèle" mais aussi à "un homme au grand coeur".

L'homme était âgé de 40 ans et avait atteint le grade de brigadier-chef, selon le syndicat, pour qui "il laisse derrière lui l'image d'un professionnel exemplaire, reconnu et apprécié par toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

L'offre BoursoBank