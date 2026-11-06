"L'inflation aux États-Unis est trop élevée ; il est essentiel de revenir à 2 %" : Williams, de la Fed

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(Ajoute des précisions et des citations sur la croissance, le marché du travail et l'inflation)

La croissance économique américaine est restée solide et le marché du travail est remarquablement stable malgré des chocs successifs, mais l’inflation est trop élevée et doit être ramenée à 2 %, a déclaré vendredi John Williams, président de la Réserve fédérale de New York.

L’inflation a grimpé en flèche partout dans le monde, principalement parce que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran a fait grimper les prix de l’énergie, mais aussi parce que l’essor des investissements dans l’IA a fait augmenter les coûts de certains produits et services liés aux technologies de l’information.

“L’inflation est absolument trop élevée. Elle l’est depuis trop longtemps”, a déclaré John Williams lors d’une conférence de la Banque centrale européenne à Francfort. “Il est absolument essentiel que nous ramenions l’inflation à notre objectif de 2 % en temps opportun et de manière durable.”

Mais John Williams a également fait valoir que la Fed devait avant tout se concentrer sur l’évolution future de l’inflation et veiller à ce que les chocs actuels ne se traduisent pas par une inflation plus généralisée ou plus persistante.

“Heureusement, nous ne constatons pas cela pour l’instant en ce qui concerne les anticipations d’inflation, qui restent bien ancrées”, a déclaré John Williams. “Nous observons une croissance des salaires qui est, je pense, conforme à notre objectif de 2 %.”

Bien que John Williams n’ait pas abordé la question de la prochaine décision de politique monétaire de la Fed, il a indiqué que la dernière déclaration de politique monétaire de la banque avait correctement conclu qu’il était approprié que la Fed recueille davantage d’informations afin de déterminer quelle orientation de politique monétaire était la plus adéquate.

Les marchés financiers estiment à plus de 50 % la probabilité d’une hausse des taux par la Fed en décembre, tandis qu’une intervention d’ici mars est déjà entièrement anticipée par les cours.