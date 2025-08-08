 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Inde suspend des projets d'achats d'armes US en réponse à Trump, propose de réduire ses achats de pétrole russe-sources
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:07

(Répétition technique)

L'Inde a suspendu plusieurs projets d'achat d'armes américaines en réponse à la décision de Donald Trump de lui imposer des droits de douane supplémentaires de 25%, tout en se disant disposée à réduire ses importations de pétrole russe pour parvenir à un accord commercial avec Washington, ont déclaré à Reuters trois sources indiennes au fait du dossier.

(Reportage de Shivam Patel et Aftab Ahmed; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Défense
Pétrole et parapétrolier
Donald Trump
