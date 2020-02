L'incroyable épopée de Francisco, Cubain échoué au Mexique

Francisco Montero Espinosa pensait que plus rien ne lui ferait jamais peur. Qu'à 46 ans, après neuf ans d'errance pour quitter Cuba, il avait tout vécu. Pourtant c'est ici, tout près du but, à Ciudad Juarez, au Mexique, à un pont d'El Paso, au Texas, et du rêve américain, qu'il a eu la peur de sa vie. « On était dans un bar, avec d'autres Cubains, des gars de la Linea sont entrés. Ils ont cru qu'on était d'un gang rival, on leur a dit : "On se calme, on n'a rien à avoir avec tout ça, on est juste des Cubains." Ils allaient nous tuer. Il vaut mieux ne pas sortir. » La Linea est l'un des cartels de narcos qui font régner la terreur à Ciudad Juarez.Si je vous racontais comment je suis venu? C'est un filmFrancisco est assis sur un banc, dans la salle d'attente du Centre d'attention intégrale aux migrants (CAIM), géré par le gouvernement de l'État de Chihuahua. Une dizaine d'hommes, baluchon à l'épaule, viennent d'en sortir pour monter dans un bus qui les conduira dans le centre du Mexique. Des migrants refoulés par les États-Unis. Lui voudrait passer le pont, juste à côté. Depuis le CAIM, il suffit de se pencher à la fenêtre pour apercevoir les immeubles flamboyants, en terre promise. Francisco est venu s'inscrire sur la liste, pour se présenter à la patrouille de la frontière et obtenir une date d'audience pour demander l'asile. Mais il n'y a plus de liste. Les arrivées ont spectaculairement baissé, et ce n'est pas un hasard : presque...