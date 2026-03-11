L'incendie d'un car fait au moins six morts en Suisse

L'incendie d'un car à Chiètres, dans le canton suisse de Fribourg, a causé mardi la mort d'au moins six personnes et poussé la police à ouvrir une enquête criminelle.

"Nous avons à ce stade des éléments laissant penser à un acte délibéré commis par une personne se trouvant à bord du car", a dit Frederic Papaux, porte-parole de la police de Fribourg.

Trois blessés ont été transportés à l'hôpital, a ajouté la police.

(Olivia Le Poidevin; version française Camille Raynaud)