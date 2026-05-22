L’impressionnante statistique de Jordan Lefort en Ligue 1

Il n’y a que quelques lettres entre Avengers et Angers. Demandez à Jordan Lefort, qui réalise un impressionnant sans-faute depuis maintenant deux saisons. L’Angevin n’a en effet manqué aucune minute en Ligue 1 depuis le début de la saison 2024-2025, soit 6120 minutes jouées sur 6120 . Indestructible.

Aucune suspension, aucune blessure

Pourtant défenseur central, un poste qui accentue les risques de prendre des biscottes, le joueur de 32 ans n’a écopé que de deux petits jaunes cette saison . Autant dire qu’il est plus discipliné que la plupart des gens dans une file d’attente. Une véritable prouesse. Lefort a également disputé ses premières minutes sous le maillot mauritanien, une sélection qu’il a choisie de représenter, et a même inscrit son premier but face à l’Argentine lors de sa toute première cape.…

EM pour SOFOOT.com