L’impressionnante collision qui a coûté deux dents à Ruben Loftus-Cheek
23/02/2026

Une soirée très amère. Dimanche, l’AC Milan n’a pas seulement perdu 0-1 contre Parme. Une première depuis 24 matchs de Serie A sans défaite, les Rossoneri n’ayant chuté que lors de la première journée. Mais les Milanais devront probablement se passer pendant longtemps de l’Anglais Ruben Loftus-Cheek .

Après seulement quelques minutes, sur un centre d’Alexis Saelemaekers (en coup du foulard SVP), le milieu de terrain de 30 ans est entré brutalement en collision avec le gardien de Parme, Edoardo Corvi . Pas en mode Harald Schumacher, mais quand même.…

