"L’immigration est devenue l’alpha et l’oméga du gouvernement", estime Laurent Jacobelli

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le porte-parole du Rassemblement national déplore la régularisation des travailleurs étrangers. Le député de Moselle estime que le gouvernement considère l'immigration comme une solution miracle aux métiers en tensions.

L'immigration "n'est pas la réponse à la désertification médicale", a déclaré Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, sur franceinfo mardi 27 décembre.

Le député s'est exprimé en défaveur totale du projet de loi immigration du gouvernement, qui envisage de créer des titres de séjours spécifiques aux travailleurs étrangers souhaitant officier dans les métiers en tensions, comme le secteur médical.

"On n'est pas dans un pays où l'on manque de docteurs et de pharmaciens, on est dans un pays qui n'en forme pas assez, a-t-il affirmé, mentionnant la nécessité de créer une bonne répartition du personnel sur tout le territoire.

Une mauvaise solution pour la France et les pays d'origine des travailleurs ?

Face à ses interlocuteurs, Laurent Jacobelli a fait état des plus de cinq millions de chômeurs français déjà existants sur le territoire. "L'immigration est devenue l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement, ça suffit", a-t-il martelé, affirmant que les Français avaient envie de "travailler dans leur propre pays.

Pour le député, "recevoir la terre entière" n'est pas la solution, elle pourrait même être le problème pour la France, et pour les pays dont migreraient les travailleurs étrangers.

"On va tarir les potentiels de ces pays qui souvent ont besoin de talents, de gens très formés pour se développer, et on va créer du chômage chez nous, dans des secteurs porteurs", a-t-il déploré à propos des plus de cinq millions de chômeurs en France.

Seuls 13% des migrants légaux arrivent pour travailler, selon le RN

Selon le porte-parole du RN, seuls 13% des migrants légaux qui arrivent pour le travail. "Il faut tordre le cou à une légende. Faire croire que l'immigration en France est essentiellement due au travail, c'est faux", a-t-il assuré.

Mardi 6 décembre, le gouvernement avait présenté les grandes lignes de son projet de loi pour l'immigration. L'exécutif, qui entend faire du travail "le premier lieu de l'intégration des étrangers" , veut permettre aux travailleurs sans-papiers "déjà sur le territoire" d'obtenir un titre de séjour "spécifique" quand ils répondent "aux besoins de métiers en tension".

Cela passera par une mise à jour de la liste de ces métiers, créée en 2008 et actualisée une seule fois en 2021. Selon le document, le gouvernement veut y intégrer des secteurs tels que la restauration, la petite enfance, le bâtiment, la propreté et la logistique, des milieux "qui recourent trop souvent à l'emploi clandestin".