L'idée révolutionnaire de Spalletti pour sauver le foot italien

Les sélectionneurs passent, et l’Italie trépasse. La Nazionale s’apprête à voir arriver son troisième Mister en l’espace d’un an. Luciano Spalletti, qui était en place jusqu’à la claque 3-0 en Norvège en juin 2025, a repris des couleurs sur le banc de la Juventus. Mais la cicatrice n’est toujours pas refermée .

« À la fin du match (de barrages), je me suis imaginé à la place de Gattuso et ma première pensée a été pour lui. C’est un homme bien. Je ne sais pas comment j’aurais réagi ni comment j’aurais pu m’en sortir. J’ai tellement souffert de ce limogeage , si profondément, que j’en suis resté presque paralysé : j’étais incapable de parler de football sur le moment, j’étais comme hypnotisé par la déception. Si Kean avait marqué le 2-0 contre la Bosnie, de quoi aurait-on parlé ? De la “grande Italie”… Alors, dans ces débats houleux où chacun dit ce qu’il veut, il nous faut un peu plus d’équilibre » , expliquait-il au micro de Sky Sport lundi soir.…

QB pour SOFOOT.com