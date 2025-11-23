L'idée géniale du Real Betis pour annoncer une prolongation de contrat
Bien mieux qu’une énième vidéo promotionnelle tout droit sortie de CapCut.
Après la signature surprise de Luuk de Jong à Porto cet été, c’est au tour du Real Betis de faire preuve d’ingéniosité pour annoncer une grande nouvelle en direct du stade. Ce dimanche, avant le début de la rencontre de championnat contre Gérone (match nul 1-1), les supporters des Verdiblancos ont déployé un tifo annonçant… la prolongation du contrat d’Isco, jusqu’en 2028 ! …
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
