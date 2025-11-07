 Aller au contenu principal
L’idée de Manuel Pellegrini qui veut révolutionner le football
information fournie par So Foot 07/11/2025 à 15:35

Kobe se retourne dans sa tombe.

Après la victoire tranquille du Betis face à Lyon (2-0) en Ligue Europa , Manuel Pellegrini a lâché une petite bombe réglementaire : il veut importer une règle du basket pour rendre le football « plus dynamique » . Rien que ça.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
