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L'IA de Google a perpétré des cyberattaques et deviné des identifiants
information fournie par AFP 19/09/2026 à 10:40
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Le logo du modèle d'intelligence artificielle (IA) de Google, Gemini, le 17 septembre 2026 à Montréal ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le logo du modèle d'intelligence artificielle (IA) de Google, Gemini, le 17 septembre 2026 à Montréal ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Le modèle d'intelligence artificielle (IA) de Google, Gemini, a pénétré dans des systèmes informatiques extérieurs en devinant des identifiants avant de s'arrêter de lui-même, a indiqué l'entreprise vendredi à l'AFP, confirmant une information du Wall Street Journal.

En mai, "lors d'un test standard (de Gemini), le modèle a trouvé des informations publiques en ligne et a deviné des identifiants pour accéder à des sites informatiques qu'il pensait faire partie du test", a expliqué Heather Adkins, une des responsables de la sécurité chez Google, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Trois organisations différentes sont concernées, selon Google, qui ne donne pas de nom mais précise les avoir informées de ces brèches.

Dans l'un des cas, selon le Wall Street Journal qui a révélé l'information, "le modèle a testé différentes combinaisons de mots de passe jusqu'à ce qu'il parvienne à accéder à un système protégé".

"Les trois fois, le modèle s'est arrêté", a rapporté Mme Adkins, suggérant que les intrusions ont pris fin sans intervention humaine.

Google a précisé à l'AFP avoir eu vent de l'épisode en juillet, puis déclenché une enquête sur l'incident.

Le débat autour de l'IA s'est enflammé depuis les révélations concernant des modèles qui sont sortis spontanément de leur environnement confiné pour s'introduire sur des sites et plateformes, faisant craindre une perte de contrôle de ces outils.

Plusieurs grands patrons de la tech plaident pour un ralentissement de la course à l'IA et une forme d'autorégulation du secteur.

Les épisodes impliquant Gemini "soulignent l'importance de former les modèles d'IA puissants à agir de manière responsable", a mis en avant Heather Adkins.

IA: Intelligence artificielle
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