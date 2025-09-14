 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’horrible panenka de Lionel Messi face à Charlotte
information fournie par So Foot 14/09/2025 à 10:43

Même le plus grand doit parfois se faire tout petit.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’octuple Ballon d’or a totalement manqué sa panenka avec l’Inter Miami sur la pelouse de Charlotte. À la 32e minute de jeu, Lionel Messi a effectivement vu Kristijan Kahlina, le portier adverse croate formé au Dinamo Zagreb, arrêter tranquillement son péno alors que le score était nul et vierge au tableau d’affichage. Au final, l’Inter Miami l’a bien regretté puisque Charlotte s’est imposé 3-0 grâce à un triplé de l’ailier israélien Idan Toklomati.…

AC pour SOFOOT.com

