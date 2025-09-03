L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim

L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim

Le jeu des sosies est allé un peu trop loin.

Pendant plus d’un an, un illustre inconnu a tenté de se faire passer pour … Riyad Mahrez. L’histoire de Mohamed A. est racontée par Libération dans son édition de ce jeudi. Avant d’être condamné, un manager de MacDonald’s a essayé d’obtenir des faveurs de stars. Patrick Bruel, Leïla Bekhti, Cyril Hanouna et d’autres se sont fait avoir, offrant à l’homme de 50 ans des places VIP pour le concert de Beyoncé ou l’invitant aux Césars.…

UL pour SOFOOT.com