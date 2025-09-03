L'histoire de l'escroc qui se prenait pour Riyad Mahrez... et Tahar Rahim
Le jeu des sosies est allé un peu trop loin.
Pendant plus d’un an, un illustre inconnu a tenté de se faire passer pour … Riyad Mahrez. L’histoire de Mohamed A. est racontée par Libération dans son édition de ce jeudi. Avant d’être condamné, un manager de MacDonald’s a essayé d’obtenir des faveurs de stars. Patrick Bruel, Leïla Bekhti, Cyril Hanouna et d’autres se sont fait avoir, offrant à l’homme de 50 ans des places VIP pour le concert de Beyoncé ou l’invitant aux Césars.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
