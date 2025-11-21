L'heure est (vraiment) venue pour Paul Pogba
Oui, les rumeurs sont vraies, Paul Pogba va jouer au football.
Pressenti depuis plusieurs jours, au cœur du débat médiatique en Ligue 1, c’est désormais confirmé, Paul Pogba est convoqué parmi les joueurs de l’AS Monaco qui feront le déplacement à Rennes ce samedi à 19 heures pour la 13 e journée.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
