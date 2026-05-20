L’explosion de joie des joueurs d’Arsenal après le nul de Manchester City

Finally, they did it . Comme tout le Royaume, les joueurs d’Arsenal étaient eux-aussi suspendus à leur télévision ce mardi soir . Rassemblés pour suivre le match entre Bournemouth et Manchester City, les Gunners ont vécu la rencontre comme s’ils y étaient .

Let’s celebrate

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le club londonien a montré la réaction de ses joueurs au moment où ils sont officiellement sacrés champions d’Angleterre . Il est 21h30 passées à Londres, Bournemouth tient en échec les Citizens de Guardiola (1-1). Puis l’arbitre décide d’anéantir les vieux démons des Gunners et siffle la fin de la rencontre.…

VM pour SOFOOT.com