L’explosion de joie des joueurs d’Arsenal après le nul de Manchester City
Finally, they did it . Comme tout le Royaume, les joueurs d’Arsenal étaient eux-aussi suspendus à leur télévision ce mardi soir . Rassemblés pour suivre le match entre Bournemouth et Manchester City, les Gunners ont vécu la rencontre comme s’ils y étaient .
Let’s celebrate
Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le club londonien a montré la réaction de ses joueurs au moment où ils sont officiellement sacrés champions d’Angleterre . Il est 21h30 passées à Londres, Bournemouth tient en échec les Citizens de Guardiola (1-1). Puis l’arbitre décide d’anéantir les vieux démons des Gunners et siffle la fin de la rencontre.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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