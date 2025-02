information fournie par So Foot • 12/02/2025 à 13:48

L’explication bancale des supporters de City sur leur banderole

Il suffisait de le dire avant…

C’était annoncé, les supporters de City l’ont fait. La banderole montrant Rodri embrasser son Ballon d’or, accompagnée du message « Stop crying your heart out » (arrête de pleurer à chaudes larmes) a bien été déployée ce mardi soir dans les travées de l’Etihad Stadium, mais n’a pas empêchée la victoire madrilène (2-3). Il n’en fallait pas plus pour qu’une polémique enfle autour de cette banderole, adressée par déduction générale à Vinicius Jr, élu homme du match de la rencontre qui a suivie.…

TJ pour SOFOOT.com