"Les couloirs sont pleins": les urgences d' l'hôpital Pompidou dans une situation "extrêmement grave", au pic de la canicule

Le professeur Juvin s'est également inquiété de possibles décès encore non recensés à domicile, estimant "probable" une hausse de la mortalité "pendant 2-3 jours minimum".

( AFP / JOEL SAGET )

Les urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, un des principaux hôpitaux parisiens sont "saturées" de patients à cause de la canicule, plaçant l'établissement dans une situation "extrêmement grave", a alerté vendredi 26 juin le chef des urgences Philippe Juvin.

Depuis lundi, "le flux de patients ne baisse pas, il a beaucoup augmenté hier" , a décrit le professeur de médecine sur BFMTV/RMC . "Les couloirs sont pleins" de patients "plutôt âgés", mais aussi de patients "de 50-60 ans", présentant "des hyperthermies très fortes" , a-t-il indiqué, évoquant aussi "des SDF qui arrivent avec 42 degrés de température".

Les capacités d'hospitalisation sont "saturées" voire "dépassées" avec 53 patients hospitalisés pour 20 lits habituellement, a-t-il poursuivi. "Ils sont dans des brancards, dans les couloirs ou sur des lits que nous sommes allés chercher dans des chambres désaffectées", a-t-il décrit. "On essaie de les caser où on peut. C'est une situation extrêmement grave", a-t-il averti, relevant que si aucun décès n'a été constaté dans la nuit, "des patients sont dans un état très précaire".

"Nous avons du mal à avaler les flux", a-t-il averti, signalant que "vingt patients n'avaient toujours pas été vus à 7h du matin".

"Mobilisation générale"

Le gouvernement a sonné jeudi la "mobilisation générale" du système de soins face à la canicule, les autorités redoutant à plus ou moins brève échéance une surmortalité dans la population, les aggravations brutales de maladies chroniques pouvant mettre cinq à dix jours à survenir.

Philippe Juvin s'est inquiété de possibles décès encore non recensés à domicile, estimant "probable" une hausse de la mortalité "pendant 2-3 jours minimum".

Celui qui est aussi député LR a appelé chacun à prendre soin "de ses voisins" et à distribuer " des bouteilles d'eau aux sans domicile fixe ".

Face à la saturation des urgences, il juge "totalement déraisonnable" de maintenir à Paris le festival Solidays, de vendredi à dimanche, et la Marche des Fiertés samedi. "On est déjà sous l'eau, on a du mal à prendre en charge les patients qui nous arrivent déjà", a insisté.

Le premier a été annulé et la seconde reportée à la mi-journée, à la demande du préfet de police de Paris qui menaçait de les interdire.

Le professeur Juvin a indiqué avoir rappelé "tous les médecins qui ont un jour travaillé dans le service" pour venir renforcer les équipes. "Un certain nombre ont répondu dès ce matin, à cette heure, dès le premier message", a-t-il dit.