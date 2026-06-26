Canicule dans les écoles : plus de 130 millions d'euros débloqués en urgence pour financer des systèmes de rafraîchissement et des travaux

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

"On va commencer dès la semaine prochaine avec 2.500 écoles éligibles", "celles qui sont le plus en première ligne", a précisé sur France culture le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Les écoles sont particulièrement touchées par la canicule. Ce vendredi 26 juin, EDF, la Banque des territoires, la Banque postale et le gouvernement ont annoncé le déblocage d'une enveloppe de plus de 130 millions d'euros .

Le groupe électricien français EDF a annoncé débloquer 80 millions d'euros pour équiper établissements scolaires, crèches et centres de loisirs "en systèmes de rafraîchissement" pour lutter contre les "épisodes successifs de chaleur". La moitié de l'enveloppe servira à financer plus de 100.000 équipements (ventilateurs, brumisateurs, climatiseurs mobiles et climatiseurs fixe) dans plus de 10.000 établissements jusqu'à fin septembre 2026, détaille EDF dans un communiqué. Le reste servira pour des primes forfaitaires de 10.000 euros par établissement pour les "aider au financement de projets de rafraîchissement", et ce jusqu'à fin juin 2027.

Un autre investissement de 50 millions d'euros pour "l'adaptation climatique de 12.500 écoles", a été dévoilé par la Banque des territoires (filiale de la Caisse des dépôts), la Banque postale et ACTEE, organisme dédié à l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique financé par les certificats d'économie d'énergie. "On va commencer dès la semaine prochaine avec 2.500 écoles éligibles", "celles qui sont le plus en première ligne", a affirmé sur France culture le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Environ 3.500 établissements scolaires ont fermé jeudi

Pour ces écoles "les plus vulnérables à la chaleur" qui font partie de celles ayant fermé pendant la canicule, des solutions rapides seront financées (ombrières, brasseurs d'airs, protections solaires et ventilations), d'après le communiqué. Ce "dispositif d'urgence" de 10 millions d'euros sera mobilisé dans les prochains jours.

Jeudi, jour le plus chaud de l'épisode, environ 3.500 établissements scolaires, essentiellement des écoles primaires, étaient fermées et 10.000 avaient aménagé leurs horaires. Des travaux seront également réalisés avant l'été 2027, assurent les organismes. "Pour les établissements les plus exposés, en fonction des diagnostics, des dispositifs de pompes à chaleur réversibles", qui peuvent climatiser en été, "pourront également être envisagés, afin de garantir au moins une pièce rafraîchie pour les élèves et les personnels", ajoutent-ils dans un communiqué. Pour 10.000 autres établissements, 40 millions d'euros, financés par les certificats d'économie d'énergie, seront débloqués et permettront notamment aux collectivités "une prise en charge intégrale des diagnostics travaux." Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a salué, dans un communiqué, un "plan (...) pour apporter des solutions concrètes dès cet été" aux écoles.

Depuis le début de l'épisode caniculaire, les écoles, dans la grande majorité mal équipées pour faire face aux chaleurs records, sont profondément perturbées. Des parents d'élèves ont parfois eu recours au bricolage pour faire baisser la température dans les classes de leurs enfants avec du blanc de Meudon sur les vitres ou des couvertures de survie accrochées aux fenêtres. Plus de 850.000 collégiens passent dès ce vendredi les épreuves du brevet. Si certains oraux du baccalauréat ont été reportés de quelques jours pour faire face à la vague de chaleur historique, le brevet des collèges est bien maintenu, avec le français au programme vendredi matin.