L'ex-PDG de Grasset Olivier Nora lance sa propre maison d'édition

L'éditeur Olivier Nora à Paris, le 2 février 2018 ( AFP / JOEL SAGET )

L'éditeur Olivier Nora a annoncé lundi la création de sa propre maison d'édition, qui sera "indépendante", quatre mois après la crise sans précédent provoquée dans l'édition française par son départ forcé de son poste de PDG de Grasset.

"Je suis heureux de créer, avec enthousiasme et humilité, une nouvelle maison d’édition indépendante", déclare Olivier Nora dans un communiqué, dont la publication coïncide avec le début de la rentrée littéraire.

Olivier Nora Editions (ONE) publiera ses deux premiers ouvrages en octobre en coédition avec Plon: "Mémoires provisoires" de Bernard-Henri Lévy, et "Sermons sous les décombres" de Delphine Horvilleur, deux auteurs que publiait déjà Olivier Nora chez Grasset.

Basée à Paris à partir de janvier 2027, ONE sera un éditeur "généraliste" qui "a vocation à publier, en vitesse de croisière, entre 30 et 50 titres par an", précise l'éditeur dans le communiqué, révélé par Livres Hebdo, le magazine de référence du secteur de l'édition.

Il indique que le groupe Editis, numéro deux de l'édition en France derrière Hachette, "prend une participation minoritaire au capital de la société" et "fait bénéficier la maison d’un accord de diffusion et de distribution avec sa filiale Interforum ainsi que de prestations commerciales, marketing, techniques et administratives".

Filiale du groupe Czech Media Invest (CMI), dont le principal actionnaire est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Editis contrôle une cinquantaine de maisons d'édition, dont Robert Laffont, Plon, Nathan, Le Robert ou Pocket.

Fronde

Issu d'une famille d'intellectuels, Olivier Nora, 66 ans, est l'une des figures les plus respectées de l'édition française.

Il a dirigé Grasset pendant 26 ans jusqu'à l'annonce soudaine, le 14 avril, de son départ, qui a été effectif en juillet.

Cette éviction a provoqué un choc dans le monde de la culture et entraîné une fronde des auteurs qu'il publiait, qui l'ont imputée à l'homme d'affaires conservateur Vincent Bolloré, principal actionnaire de Hachette, numéro un du secteur et maison-mère de Grasset.

De nombreux écrivains, parmi lesquels Virginie Despentes ou Sorj Chalandon, ont alors affirmé leur refus de publier de nouveaux livres chez Grasset.

Les appels se sont parallèlement multipliés pour la mise en place d'une "clause de conscience" permettant aux auteurs de résilier leur contrat dans certains cas, ce qui existe notamment chez les journalistes.

Cette mobilisation d'une partie du monde culturel contre Vincent Bolloré s'est étendue au cinéma avec la publication d'une pétition durant le Festival de Cannes s'alarmant d'une "prise de contrôle" sur "l'imaginaire collectif".

Olivier Nora lance sa maison d'édition dans un contexte difficile pour le secteur, avec une baisse marquée des ventes de livres au premier semestre, la concurrence des écrans et les difficultés de grandes enseignes de librairies, dont Gibert et Le Furet du Nord.

Mais, pour Olivier Nora, le métier d'éditeur "est un acte de foi dans le temps long". Et sa nouvelle maison d'édition "aura à cœur de publier en toute liberté des textes aimés, avec la confiance des autrices et des auteurs et celle, je l’espère, des libraires", assure-t-il dans son communiqué.

Plusieurs autres maisons d'édition, de taille modeste, se lancent à l'occasion de la rentrée littéraire, à l'image du Cercle Ouvert ou des Intranquilles.